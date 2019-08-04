4 Ağustos Dolar son dakika güncel döviz kurları! Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta 5.51'li seviyelere inen dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın faiz açıklamalarının ardından kademeli yükselişe geçmişti. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'lık ek vergi getirmesinin ardından dolar yükselişe geçti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos güncel döviz kurları... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,07, dolar/TL yüzde 1,22, avro/TL yüzde 1,57 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en yüksek 103.552,70, en düşük 99.629,79 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,07 azalışla 99.679,44 puandan tamamladı.
4 Ağustos Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar son dakika güncel döviz kurları!
Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 4 Ağustos Pazar bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Eylül'den itibaren Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi tarifesi getirdiğini açıklaması ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından küresel bazda rish iştahının azaldığı haftanın son işlem gününde dolar/TL sakin seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Ağustos döviz kurları...
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