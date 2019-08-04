4 Ağustos Dolar son dakika güncel döviz kurları! Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta 5.51'li seviyelere inen dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın faiz açıklamalarının ardından kademeli yükselişe geçmişti. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'lık ek vergi getirmesinin ardından dolar yükselişe geçti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos güncel döviz kurları... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,07, dolar/TL yüzde 1,22, avro/TL yüzde 1,57 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en yüksek 103.552,70, en düşük 99.629,79 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,07 azalışla 99.679,44 puandan tamamladı.