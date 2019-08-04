Camel güncel sigara fiyatları merak ediliyor. British American Tobacco markalarına yapılan sigara zammı sonrası Japon Tobacco International grubunda yer alan Camel marka sigaralarına ne zaman zam geleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Camel Slender, White, Brown, Black, Deep Dark Blue sigara zammı gelecek mi? Camel fiyatı kaç para? İşte 4 Ağustos Camel güncel fiyatlar... Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - MUratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.