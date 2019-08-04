Altın fiyatı 4 Ağustos son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Bugün 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 4 Ağustos canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi getirmesinin ardından yükselişe geçti. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu.