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Öğretmenlere yer değiştirme imkanı

Öğretmenlere yer değiştirme imkanı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınacak. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

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