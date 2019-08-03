Öğretmenlere yer değiştirme imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınacak. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.