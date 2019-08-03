İhracatta rekor 15 milyar 958 milyon dolar

Türkiye, 2019'da ihracatta rekoru elden bırakmıyor. Bu kapsamda Temmuz ayında ihracat yüzde 8.32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine Temmuz ayında ithalat yüzde 7.98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.8 olarak gerçekleşti. Geçen sene bu rakam 67.7 idi. İhracatta en çok artış Kilis, Osmaniye ve Malatya'da oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyadaki gelişmeler, artan korumacılık önlemlerinin ışığında Türkiye'nin ihracatının belki de en zor dönemlerinden birini yaşamakta olduğunu kaydederek, "Ancak ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır. 7 aylık ihracatımız 104.2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise "55 ilimiz ihracatını artırdı. 2019'da rekorlar kırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



HAZAL ATEŞ