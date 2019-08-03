Ülkemizde çalışan herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş, işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.
- Ekonomi
- 03.08.2019
- Gazete
Çalışmadan emeklilik sistemi! Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? Ne kadar prim ödemek gerekir?
Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. Peki emeklilik fırsatından yararlanmak için ne kadar prim ödemek gerekir? Başvuruda neler yapılmalı? Çalışmadan emekliliğin şartları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Ülkemizde çalışan herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş, işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.
- İşçiye ikramiye müjdesi
- THY dünyaca ünlü takımın forma sponsoru oldu
- Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.