Çalışmadan emeklilik sistemi! Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? Ne kadar prim ödemek gerekir?

çalışan herkesinhayali emeklilik.Emeklilik için yasalarımızyıl, yaş ve prim olmaküzerekoyuyor. Yıliçin belli bir süre sigortalıolarak geçirmek lazım.Yaş, işe giriş tarihine görebelirleniyor. Primin ise yineişe giriş tarihine göre günlükolarak ödenmesi gerekiyor.Primi isterseniz birisineait işyerinde çalışarak,isterseniz kendi işyeriniziaçarak ya da bir şirkete ortakolarak veya borçlanarakkazanabiliyorsunuz.