Adalet Bakanlığı, yapılacak sınavla 5 bin yeni arabulucunun göreve başlayacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da arabuluculuk sınavı gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin arabulucu göreve başlayacak. 26 Temmuz 2020'de de ikinci bir sınavla 5 bin arabulucu daha göreve başlatılacak. Yeni alınacak arabulucularla sicile kayıtlı arabulucu sayısı 20 bin 287'ye çıkacak.
- Ekonomi
- 03.08.2019
- Gazete
5 bin arabulucu göreve başlayacak
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