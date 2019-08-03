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5 bin e başlayacak

5 bin arabulucu göreve başlayacak
Adalet Bakanlığı, yapılacak sınavla 5 bin yeni arabulucunun göreve başlayacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da arabuluculuk sınavı gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin e başlayacak. 26 Temmuz 2020'de de ikinci bir sınavla 5 bin arabulucu daha göreve başlatılacak. Yeni alınacak arabulucularla sicile kayıtlı arabulucu sayısı 20 bin 287'ye çıkacak.

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