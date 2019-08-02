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Avantajlı dönem

Avantajlı dönem
Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın 180 aya kadar vadeli konut kredilerinde i yüzde 0.99'a çekmesi, konut sektöründe memnuniyetle karşılandı. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yükselen inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansımadığı bir dönemde, bu indirimle tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlandığını belirterek, özel ların da bu indirime destek vermesini beklediklerini söyledi.

'TALEP ARTACAK'
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, ve 'ın faizlerde yaptığı indirimle yılın İkinci yarısında konut satışlarının toparlanacağını kaydetti. Akbal, "1 milyonun epey üzerinde bir satışla yine Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz" dedi. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise konut kredilerindeki psikolojik sınır olan yüzde 1 faizlerin bankacılık sektörünün geneline yayılması halinde konut talebinin ciddi anlamda canlanacağını ifade etti. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de yüzde 1'lik psikolojik sınırın altındaki konut kredi faiz oranlarının alıcıyı harekete geçirdiğini belirterek, "Şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var" diye konuştu.

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