Avantajlı dönem

Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın 180 aya kadar vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'a çekmesi, konut sektöründe memnuniyetle karşılandı. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yükselen inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansımadığı bir dönemde, bu indirimle tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlandığını belirterek, özel bankaların da bu indirime destek vermesini beklediklerini söyledi.
'TALEP ARTACAK'
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın faizlerde yaptığı indirimle yılın İkinci yarısında konut satışlarının toparlanacağını kaydetti. Akbal, "1 milyonun epey üzerinde bir satışla yine Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz" dedi. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise konut kredilerindeki psikolojik sınır olan yüzde 1 faizlerin bankacılık sektörünün geneline yayılması halinde konut talebinin ciddi anlamda canlanacağını ifade etti. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de yüzde 1'lik psikolojik sınırın altındaki konut kredi faiz oranlarının alıcıyı harekete geçirdiğini belirterek, "Şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var" diye konuştu.
'TALEP ARTACAK'
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın faizlerde yaptığı indirimle yılın İkinci yarısında konut satışlarının toparlanacağını kaydetti. Akbal, "1 milyonun epey üzerinde bir satışla yine Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz" dedi. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise konut kredilerindeki psikolojik sınır olan yüzde 1 faizlerin bankacılık sektörünün geneline yayılması halinde konut talebinin ciddi anlamda canlanacağını ifade etti. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de yüzde 1'lik psikolojik sınırın altındaki konut kredi faiz oranlarının alıcıyı harekete geçirdiğini belirterek, "Şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var" diye konuştu.
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