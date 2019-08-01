Lavanta tarlasını turizm merkezine çevirdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki dağlık alanda 50 bin metrekareye kurulan lavanta tarlası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle lavanta tarlası kurduğunu anlatan Hüseyin Gündoğar, tarladan 40 ton hasat yapmayı beklediklerini ifade etti. Gündoğar, lavanta bahçesine şimdiye kadar 5 bin kişinin üzerinde ziyaretçinin geldiğini, buranın tur rotaları arasına girdiğini ifade etti. Bahçenin yaptıkları yatırımlar sonucunda ciddi anlamda ziyaretçi çektiğine işaret eden Gündoğar, şöyle konuştu: "Tasarladığımız eşyalarla fotoğraf tutkunlarına doğal plato sunduk. Burayı ayçiçeği ve gelinciklerle genişletmeyi planlıyoruz. Lavanta ürününden daha çok ziyaretçilerden kazanıyoruz."



FEVZİYE ÖZTÜRK