Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin işbirliklerini destekliyor. İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor. Program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
2 FARKLI MODEL
2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde 5 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor. Proje ortaklarından her birinin, başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek veriliyor.
MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor. Bunlar şöyle:
● Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
● Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması için ortak tasarım, ürün-hizmet,
● Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
● Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
● Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri...
2 FARKLI MODEL
2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde 5 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor. Proje ortaklarından her birinin, başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek veriliyor.
MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor. Bunlar şöyle:
● Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
● Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması için ortak tasarım, ürün-hizmet,
● Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
● Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
● Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.