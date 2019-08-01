Kardeşlerine örnek oldu

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı hibe ile kültür mantarı üretimine başlayan Emine Şeker Tuğ, yaptığı iş ile kardeşlerine örnek olup, mahalledeki birçok kişiye iş imkanı sağladı. Tuğ, "Benden sonra erkek kardeşim de bu işe el attı. Kendi imkanlarıyla kredi çekerek kısa sürede bir üretim tesisi kurdu. Belli bir süre sonra ablam da bu işi yapma kararını verdi. Tesisini kurdu" dedi. Yoğun hasat dönemlerinde tesislerde 8 kişinin çalıştığını anlatan Tuğ, kendi işini yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
- Ekonomi
- 01.08.2019
- Gazete
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