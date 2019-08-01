Bankalardan emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 12 milyondan fazla emekli vatandaşımız bankalar aracılığı ile promosyon ücreti alıyor. Emekliler maaş aldıkları bankalardan promosyon ücretini alabiliyor. Promosyon almak için emekliler maaş hesaplarını başka bankalara da taşıyabiliyor. Bankalardan yapılan flaş açıklamada promosyon ödemelerinin 450 TL 'den Bin TL 'ye çıkarıldığına yer verildi. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı ne kadar? Hangi banka, kaç para veriyor? İşte tüm detaylar