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  • 02.08.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:16

, ? ve Bağkur emekli maaşı oranı! İşte

Bankalardan emekli vatandaşları sevindiren son dakika açıklamaları geldi. 2020 'de taahhütler bitecek ve yarışı kızışacak. Bankalar, emeklilere ek 1000 TL ödeme yapıyor. İşte detaylar. Emekli maaşı promosyon ücretleri oldukça merak ediliyor. ve Bağkur'lu milyonlarca emekli oranı ve nın ne kadar vereceğini merak ediyor. Bu bağlamda 300, 375, 450 TL veren bankaların promosyon ücretleri Temmuz'da bin TL'ye kadar çıktı. Ayrıca bazı bankalar da emekli müşteri kazandıranlara 100-125 lira gibi bir ödeme yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Peki Emekli maaşı SSK SGK ve Bağkur promosyon zam oranı hangi banka ?

Bankalardan emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 12 milyondan fazla emekli vatandaşımız bankalar aracılığı ile promosyon ücreti alıyor. Emekliler maaş aldıkları bankalardan promosyon ücretini alabiliyor. Promosyon almak için emekliler maaş hesaplarını başka bankalara da taşıyabiliyor. Bankalardan yapılan flaş açıklamada promosyon ödemelerinin 450 TL 'den Bin TL 'ye çıkarıldığına yer verildi. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı ne kadar? Hangi banka, kaç para veriyor? İşte tüm detaylar

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HaberlerEkonomi HaberleriHangi banka, kaç para veriyor? SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı! İşte emekli promosyon ikramiyesi
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