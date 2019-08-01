İşçilere işşsiz kaldığında önemli bir kolaylık sağlayan işsizlik ödeneği, esnaf için de devreye giriyor. Ahilik Sandığı sistemi, 1 Ocak 2020'de hayata geçiyor.
- Ekonomi
- 01.08.2019
- Gazete
Esnafa işsizlik maaşı | Esnafa işsizlik maaşı uygulaması ne zaman başlayacak, şartları neler?
İşini kaybeden esnaf Ahilik Sandığı sayesinde işsizlik maaşı alabilecek. Peki uygulama nasıl olacak? İşçiler için devam eden uygulama esnaflar için ne zaman başlayacak? Şartları neler? Detaylar haberimizde...
İşçilere işşsiz kaldığında önemli bir kolaylık sağlayan işsizlik ödeneği, esnaf için de devreye giriyor. Ahilik Sandığı sistemi, 1 Ocak 2020'de hayata geçiyor.
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