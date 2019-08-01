Eksik prime karşı çaresiz değilsiniz

İşten, ahlak ve iyi niyetin kötü kullanılması maddesini baz alarak istifa etmek istiyorum. Çünkü primim gerçek ücretimden yatırılmıyor. Haklı sebepler neler?
Aslında oldukça önemli olan sigorta primleri ne yazık ki kimi işverenler tarafından ek maliyet olarak görülmekte, kimi zaman hiç kimi zaman da eksik yatırılmaktadır. Bu gibi durumlarda işçiler için mağduriyetler söz konusu olur. İşçilerin sigorta primlerinin gerçek maaşları üzerinden yatırılmaması iş sözleşmesinin feshedilmesinde haklı neden kabul edilmektedir. Sigorta primleri eksik yatırılan işçi, iş sözleşmesini bu nedene dayalı olarak feshedebilir. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacak ve bu tazminatı işveren ödemez ise yasal yollara başvurabilecektir. Diğer yandan işçi, SGK'ya şikayette bulunarak işverenin idari para cezasına çarptırılmasını da isteyebilir. Yine işçiler sigorta primlerinin eksik yatırıldığına yönelik şikayetlerini ALO 170'e de bildirebilir.
Velayette çocuğun yararı gözetilir
Eski eşim çocuğumuza iyi bakamıyor. Ne yapabilirim?
Evlilik bittiğinde çocuklar için devam etmesi gereken iyi bir bakım ve eğitim hayatı olmalıdır. Bu anlamda da mahkeme gerekli incelemelerini yapar ve çocuğun üstün yararına en uygun olacak tarafa velayeti verir. Velayeti elinde bulunduran taraf, müşterek çocuğun üstün yararını gözetmiyor ise, diğer eş aile mahkemelerinde dava açarak velayet hakkının değiştirilmesini talep edebilir. Mahkeme iddiaları değerlendirecek, pedagog, sosyolog ve bilirkişiler marifeti ile incelemelerini yapacak ve çocuğun yararına en uygun kararı verecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Aslında oldukça önemli olan sigorta primleri ne yazık ki kimi işverenler tarafından ek maliyet olarak görülmekte, kimi zaman hiç kimi zaman da eksik yatırılmaktadır. Bu gibi durumlarda işçiler için mağduriyetler söz konusu olur. İşçilerin sigorta primlerinin gerçek maaşları üzerinden yatırılmaması iş sözleşmesinin feshedilmesinde haklı neden kabul edilmektedir. Sigorta primleri eksik yatırılan işçi, iş sözleşmesini bu nedene dayalı olarak feshedebilir. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacak ve bu tazminatı işveren ödemez ise yasal yollara başvurabilecektir. Diğer yandan işçi, SGK'ya şikayette bulunarak işverenin idari para cezasına çarptırılmasını da isteyebilir. Yine işçiler sigorta primlerinin eksik yatırıldığına yönelik şikayetlerini ALO 170'e de bildirebilir.
Velayette çocuğun yararı gözetilir
Eski eşim çocuğumuza iyi bakamıyor. Ne yapabilirim?
Evlilik bittiğinde çocuklar için devam etmesi gereken iyi bir bakım ve eğitim hayatı olmalıdır. Bu anlamda da mahkeme gerekli incelemelerini yapar ve çocuğun üstün yararına en uygun olacak tarafa velayeti verir. Velayeti elinde bulunduran taraf, müşterek çocuğun üstün yararını gözetmiyor ise, diğer eş aile mahkemelerinde dava açarak velayet hakkının değiştirilmesini talep edebilir. Mahkeme iddiaları değerlendirecek, pedagog, sosyolog ve bilirkişiler marifeti ile incelemelerini yapacak ve çocuğun yararına en uygun kararı verecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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