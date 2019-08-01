Denizbank’ta işlem tamam Sberbank, ​DenizBank hisselerini Emirates NBD'ye devretti. Devir sürecini nihayetlendirecek imza töreni, dün gerçekleştirildi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Rusya'nın devi Sberbank, dün itibarıyla bankamızdaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD'ye devretti" dedi.

Sberbank, ​DenizBank hisselerini Emirates NBD'ye devretti. Devir sürecini nihayetlendirecek imza töreni, dün gerçekleştirildi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Rusya'nın devi Sberbank, dün itibarıyla bankamızdaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD'ye devretti" dedi. Ateş, şöyle konuştu: "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4'üncü kez el değiştiriyor. Bu süreçlerin tümünde hissedarlarımızın DenizBank ismini korumak konusundaki kararlılığının finans sektörü tarihinde bir örneği daha olduğunu sanmıyorum."



170 MİLYAR RUBLE GELİR

Emirates NBD Başkan Yardımcısı ve İdari Direktör Hesham Abdullah Al Qassim, "Türkiye, doğu ve batının kesişme noktasında hızla büyüyen bir ekonomi olup, Emirates NBD için oldukça önemli büyüme fırsatı sunuyor" dedi. Sberbank, DenizBank'a yapılan 148 milyar rublelik yatırımın ardından, Emirates NBD'ye satıştan 170,7 milyar ruble gelir elde edildiğini bildirdi.