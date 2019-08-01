3 güzel haber

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminlerini 0.7 puan aşağı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13.9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

​Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faiz indirimi kararının ardından düşüşe geçen dolar/TL, yıl sonu enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle, azalış hızını artırdı. Dolar/TL, düşüşünü altıncı güne taşıyarak 5.51 liranın altını test etti. Dolar, dün, 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Önceki gün 5.5490'a kadar inen dolar/TL, dün kapanışı ise 5.5390 liradan yaptı.







Türkiye, ilk 6 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; yurt dışı ikametli vatandaş sayısıyla birlikte, toplam ağırlanan ziyaretçi 21 milyon 151 bin 530 oldu. Ocak-Haziran dönemi turizm geliri de yüzde 9.9 artışla 12 milyar 603 milyon 642 dolar...

FED FAİZ İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 11 yıl sonra faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed yüzde 2.25-2.50 olan faizi, yüzde 2.00-2.25'e çekti. Faiz indiriminin gerekçesi olarak zayıf enflasyon gösterildi.