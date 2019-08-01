Sağlık Bakanlığı'nca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama yapılacak 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerinden oluşacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.
- Ekonomi
- 01.08.2019
- Gazete
12 bin sağlıkçı alınıyor
Sağlık Bakanlığı’nın 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için süreç başladı. KPSS puanıyla gerçekleşecek atama için tercihler 7-21 Ağustos’ta yapılacak...
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