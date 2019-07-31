TOKİ dar gelirli ve bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için 388 lira taksitle evler yapacak. Yeni projede 1072 tane ev olacak. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Bu bağlamda dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafından uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı. TOKİ tarafından başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Peki TOKİ 388 TL taksitle 1072 konut satışı başvuru şartları nedir? İşte TOKİ dar gelirli evleri satış tarihi