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  • 01.07.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:34

'den uygun peşinat 388 TL taksitle 1072 ! İşte satış tarihi!

'den 14 bin peşinat 770 lira taksitle 1072 konut satışı başvuru şartları! İşte TOKİ dar gelirli evleri satış tarihi. Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Bu çerçevede son sı ile oldukça yoğun talep toplayacak olan TOKİ 14 bin TL peşinat ve 770 TL taksitle vatandaşları konut sahibi yapmaya hazırlanıyor.

TOKİ dar gelirli ve bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için 388 lira taksitle evler yapacak. Yeni projede 1072 tane ev olacak. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Bu bağlamda dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafından uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı. TOKİ tarafından başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Peki TOKİ 388 TL taksitle 1072 konut satışı başvuru şartları nedir? İşte TOKİ dar gelirli evleri satış tarihi

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