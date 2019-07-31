TOKİ'den 14 bin peşinat 770 lira taksitle 1072 konut satışı başvuru şartları! İşte TOKİ dar gelirli evleri satış tarihi. Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Bu çerçevede son kampanyası ile oldukça yoğun talep toplayacak olan TOKİ 14 bin TL peşinat ve 770 TL taksitle vatandaşları konut sahibi yapmaya hazırlanıyor. Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor.