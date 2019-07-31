Kira artış zamları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarını yakından takip ediyor. Haziran ayında 12 aylık TÜFE oranı TÜİK tarafından 19,88 olarak açıklanmıştı. Vatandaşların Ağustos ayı için geri sayımı devam ederken merakla araştırılan sorular arasında Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, Temmuz TEFE TÜFE kira artışı nedir? İşte konu hakkında merak edilen detaylar... Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Yani Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanmıştı.