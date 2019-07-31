Kurbanlık 1.100 TL Marketlerde kurbanlık hazırlığı hızlandı. Küçükbaş bin 100, büyükbaşta tek hisse bin 345 liradan başlıyor.

Kurban Bayramı için marketler kurbanlık satışı hazırlıklarını yaptı:

CarrefourSA: En az 17 kilogramlık 'Karaman Koç Kurban Paketi' bin 345, aynı ağırlıktaki 'Kıvırcık Koç Kurban Paketi' bin 395 lira. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı bin 445 lira. Ücretsiz teslimat, anlaşmalı bankaya ait karta yüzde 10 indirim ve 9 taksit imkanı var.

Migros: En az 12 kilogramlık kurbanlık koçu bin 245, 16 kilogramlık koçu bin 395 liradan sunuyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hissenin fiyatı bin 595 lira. Ücretsiz teslimat, Money Bonus Kart sahiplerine 100 lira indirim, anlaşmalı bankaların kartlarına 6 taksit imkanı var.

A101: En az 14 kilogramlık Karaman koçunu bin 195, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını ise bin 345 liradan satıyor. 4 taksit imkanı sunuyor.

Çağdaş: En az 16 kg kurbanlıkları bin 100 liradan sınırlı sayıda satışa sundu.