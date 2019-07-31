Kirada oturan vatandaşlar Ağustos TEFE TÜFE kira artışı hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında yüzde 19,88 oranından fazla zam yapamıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı... Ağustos 2019'da kira sözleşmesi diğer adıyla kontratı yenilecek olanlara kiracılara ne kadar zam yapılacağı 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü belli olacak. Peki kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?