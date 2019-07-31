Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı öncesinde emekli ve ikramiye alacak vatandaşların bayram ikramiyeleri hakkında araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuyla ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, emekli ikramiyelerine zam var mı? İkramiyeler ağustos'un kaçında yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor.