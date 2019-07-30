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  • 30.07.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 18:06

Aziziye kura sonuçları açıklandı! İşte Erzurum Aziziye 2+1 3+1 isim isim listesi...

TOKİ tarafından gerçekleştirilen 50 bin konut projesi kapsamında Erzurum Aziziye'de yapılacak konutlar için yapılacak kura çekilişleri vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Merakla beklenen Aziziye kura çekilişleri bugün noter huzurunda tamamlandı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırıyor. İşte Erzurum Aziziye 2+1 3+1 isim isim listesi...

TOKİ Erzurum Aziziye kura sonuçları açıklandı!

TOKİ Erzurum Aziziye'de yapılacak konutlar için kura çekilişleri heyecanla bekleniyordu. 50 bin konut projesi için TOKİ tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuruda bulunan vatandaşların merakla beklediği TOKİ Erzurum Aziziye kura sonuçları açıklandı. İşte TOKİ tarafından duyurulan kura çekiliş isim listeleri...

TOKİ ERZURUM AZİZİYE KURA SONUÇLARI

Hak sahibi belirleme kurası 30 Temmuz 2019 tarihinde Erzurum Spor Salonu'nda noter huzurunda çekilmiştir.

TOKİ ERZURUM AZİZİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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