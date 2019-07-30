TOKİ Erzurum Aziziye'de yapılacak konutlar için kura çekilişleri heyecanla bekleniyordu. 50 bin konut projesi için TOKİ tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuruda bulunan vatandaşların merakla beklediği TOKİ Erzurum Aziziye kura sonuçları açıklandı. İşte TOKİ tarafından duyurulan kura çekiliş isim listeleri...

TOKİ ERZURUM AZİZİYE KURA SONUÇLARI

Hak sahibi belirleme kurası 30 Temmuz 2019 tarihinde Erzurum Spor Salonu'nda noter huzurunda çekilmiştir.

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