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  • 31.07.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 08:56

, , 31 Temmuz kredi faiz oranları! İşte , , , 10 yıllık

31 Temmuz , , kredi faiz oranları! İşte , , , 10 yıllık . Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, hangi banka kredi oranlar en uygun araştırması vatandaşların gündeminde. Merkez Bankası faiz kararlarını açıklamasının ardından TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası faiz oranları ne kadar, konut kredisi aylık faiz oranı yüzde kaç oldu sorularının yanıtı haberimizde. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve 'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor.

TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları!

Merkez bankası faiz oranlarını açıkladı. Ev ya da konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi faiz oranları netleşti. Peki TEB, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan ev ya da konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları... Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor. Peki 30 Temmuz TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları

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HaberlerEkonomi HaberleriTEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası 31 Temmuz kredi faiz oranları! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları
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