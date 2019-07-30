Merkez bankası faiz oranlarını açıkladı. Ev ya da konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi faiz oranları netleşti. Peki TEB, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan ev ya da konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları... Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor. Peki 30 Temmuz TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları