Taşerona tediye son dakika haberleri: KHK ile kadroya geçen taşerona ilave tediye ikramiye ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. Yılda 4 taksitle yapılacak ilave tediye ödemeleri , 13 'er gün şeklinde yapılıyor. 2019 yılının ilk iki taksidi ödendi. Ocak 'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyelerin ardından 26 günlük ilave tediye ödemesi kaldı. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. İkramiyenin iki taksidi ödendi, diğerleri ağustos ve aralıkta hesaplara yatırılacak. Üçüncü taksidin Kurban Bayramı öncesi ödenmesi bekleniyor. İşçilere verilen ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıp işçilere ödeniyor. Bu kesintilerin yanı sıra vatandaşlardan damga vergisi kesintisi de yapılıyor.