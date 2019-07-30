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  • 30.07.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 18:47

Son dakika: ne? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt, konut kredi oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı almasıyla birlikte ndaki son durum merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar bu nedenle ne sorusuna yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, kredi düşecek mi? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt, konut kredi oranlarında son durum nedir? İşte banka banka kredi faiz oranları...

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da önemli bir açıklama yaptı. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt, konut kredi oranı...

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Berat Albayrak da konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz." dedi.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8
Taşıt kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.5

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