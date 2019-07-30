1000 liralık bayram ikramiyesinin bu yılki ikinci ödemesi için sayılı günler kaldı. Net tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklayacak. Ama ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasındaki bir günde hesaplara yatması yüksek olasılık. Ayrıca ikramiyeye zam olup olmadığı da merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesine zam var mı? Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince sayı 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.