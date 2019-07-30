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  • 30.07.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 10:01

Bağkur ! emekli ikramiyesi mı ne kadar?

Yılın ikinci dini bayramı olan için geri sayım devam ediyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabında bin lira olacak. Milyonlarca vatandaş bu nedenle "Emekli bayram ikramiyesi ne an verilecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Peki, Bayram ikramiyesine zam var mı? Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, vefat eden emeklilerin dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nda hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Şimdi sıra ikinci ikramiyelerde. Peki Bağkur ! ne kadar?

Bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?

1000 liralık bayram ikramiyesinin bu yılki ikinci ödemesi için sayılı günler kaldı. Net tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklayacak. Ama ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasındaki bir günde hesaplara yatması yüksek olasılık. Ayrıca ikramiyeye zam olup olmadığı da merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesine zam var mı? Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince sayı 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.

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