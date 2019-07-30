Binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren büyük müjde geldi. Bu bağlamda Bakan Pakdemirli: ''Çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1.2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak'' dedi. 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işleminin detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Mazot ve gübre desteklemesi ödemeleri nasıl alınır? Ödemeler tek seferde mi yoksa taksitle mi yapılacak? Çiftçilikle uğraşan binlerce vatandaş Mazot ve gübre desteklemesi ödemelerini bekliyordu. 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işlemini yenileyen çiftçiler önümüzdeki dönem ödemeleri için müracaat edebilecekler. İşte tarımda çalışanların merakla beklediği mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin ve ÇKS başvuru ve kayıt işlemlerinin detayları...