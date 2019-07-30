Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerinin bayram öncesi ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan, belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram ikramiyesi verilecek. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek. Peki 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde