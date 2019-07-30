Dolar son dakika... Dolar ne kadar oldu? Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indiriminden sonra aşağı doğru bir eğilim gösteren dolar gün içerisinde 5,54 seviyesine kadar düştü ve böylece son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar ise 5,56 civarında işlem görüyor.