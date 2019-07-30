Dolar son dakika... Dolar ne kadar oldu? Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indiriminden sonra aşağı doğru bir eğilim gösteren dolar gün içerisinde 5,54 seviyesine kadar düştü ve böylece son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar ise 5,56 civarında işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indiriminden sonra aşağı doğru bir eğilim gösteren dolar gün içerisinde 5,54 seviyesine kadar düştü ve böylece son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar ise 5,56 civarında işlem görüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.