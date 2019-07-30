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  • 30.07.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 18:50

Dolar son dakika... Dolar ne kadar oldu? Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolarda son durum... 'nın geçtiğimiz hafta yaptığı indiriminden sonra aşağı doğru bir eğilim gösteren dolar gün içerisinde 5,54 seviyesine kadar düştü ve böylece son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar ise 5,56 civarında işlem görüyor. Piyasalar yarınki raporunu takip edecek. Burada Merkez Bankası'nın yeni başkanı ilk kez kameraların karşısına geçerek mesajlarını verecek.

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indiriminden sonra aşağı doğru bir eğilim gösteren dolar gün içerisinde 5,54 seviyesine kadar düştü ve böylece son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar ise 5,56 civarında işlem görüyor.

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