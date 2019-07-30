9 milyarlık tatil Bayramda otellerde yüzde 100 doluluk yaşanacak. 500 bin kişinin otellerde tatil yapması, aile ziyaretleri de dahil 9 milyar liralık ekonomik hareket oluşması bekleniyor.

Turizmde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanacak. Bayramda toplam 400-500 bin kişinin tatilini turistik tesislerde geçirmesi, aile-memleket ziyaretleri de dahil 8-9 milyar liralık harcama yapılması bekleniyor. Bayram tatilinin yoğun sezona denk geldiğine işaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Ağustos zaten vatandaşlarımızın yoğun seyahat ettiği bir ay, üstüne bayram tatili de gelince yoğunluk en üst düzeyde. Yaklaşık 400 bin kişi otellerde tatil yapar. Ayrıca akraba, memleket ziyaretleri de bir parçası. Otellerde konaklama, memleket, akraba ziyaretleriyle birlikte de yaklaşık 8-9 milyar liralık ekonomik hareket oluşur."



TESİSLER DOLU

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirterek, "Zaten yurt dışı turizm açısından da en yoğun sezondayız ve buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak. Otellerde yaklaşık 400-500 bin tatilci olabilir" dedi.​







Turizmde yoğun bir dönem yaşanırken, bu hareketlilik bayram tatilinde daha da artacak.

hareketliliğiyaşanacak. Bayramdatoplamkişinintatilini turistik tesislerdegeçirmesi, aile-memleketziyaretleri de dahilharcamayapılması bekleniyor.Bayram tatilinin yoğunsezona denk geldiğineişaret eden, şöylekonuştu: "Ağustos zatenvatandaşlarımızın yoğunseyahat ettiği bir ay,üstüne bayram tatili degelince yoğunluk en üstdüzeyde. Yaklaşıkotellerde tatil yapar.Ayrıca akraba, memleketziyaretleri de turizm inbir parçası. Otellerdekonaklama, memleket, akrabaziyaretleriyle birlikte deyaklaşıkekonomik hareket oluşur."Otelciler Federasyonu Başkanı Kurban Bayramı tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirterek, "Zaten yurt dışı turizm açısından da en yoğun sezondayız ve buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak. Otellerde yaklaşık 400-500 bin tatilci olabilir" dedi.​Turizmde yoğun bir dönem yaşanırken, bu hareketlilik bayram tatilinde daha da artacak. TÜM MANŞETLER