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  • 30.07.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:36

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Merkez bankası faiz oranlarını açıkladı. Ev ya da konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi faiz oranları netleşti. Peki , ve 'ndan ev ya da konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte , , , 10 yıllık ... Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor. Peki TEB, Ziraat Bankası, ! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık,

TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları!

30 Temmuz TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları. Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, hangi banka kredi oranlar en uygun araştırması vatandaşların gündeminde. Merkez Bankası faiz kararlarını açıklamasının ardından TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası faiz oranları ne kadar, konut kredisi aylık faiz oranı yüzde kaç oldu sorularının yanıtı haberimizde. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri30 Temmuz TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları
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