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  • 30.07.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:14

2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika ne zaman? Mazot gübre sal destek ödeme başvuru şartları nedir?

Binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren büyük müjde geldi. Bu bağlamda : ''Çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1.2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak'' dedi. 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işleminin detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Mazot ve gübre desteklemesi ödemeleri nasıl alınır? Ödemeler tek seferde mi yoksa taksitle mi yapılacak?

2019 çiftçi destek ödemeleri başladı mı?

2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika ne zaman? Mazot gübre tarımsal destek ödeme başvuru şartları nedir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiftçilere 6 ağustos salı günü 1,2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak" dedi. Bu arada 2019 çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işlemi ile ilgili detaylar ve Mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin nasıl alınacağına dair ayrıntılar haberimizde. Çiftçilikle uğraşan binlerce vatandaş Mazot ve gübre desteklemesi ödemelerini bekliyordu. 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işlemini yenileyen çiftçiler önümüzdeki dönem ödemeleri için müracaat edebilecekler. İşte tarımda çalışanların merakla beklediği mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin ve ÇKS başvuru ve kayıt işlemlerinin detayları...

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