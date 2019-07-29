TOKİ evleri 70 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor! İşte TOKİ evleri ucuz konut başvuru şartları nedir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine dahil edildikten sonra sosyal konut projelerine ağırlık veren TOKİ 50 bin sosyal konut projesine ek olarak bir yandan çekilişsiz kurasız açık satış listesi ile satış yapıyor bir yandan da konut satış ihalesi düzenliyor. İhale yöntemi ile elden çıkarılacak olan 267 adet konut için düzenlenecek olan açık artırma 30 Temmuz 2019, Salı günü TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 13.00 itibari ile başlayacak. Açık artırma için teklif vermek isteyen kişiler internet üzerinden de Emlak Yönetim internet sitesi üzerinden tekliflerini iletme hakkına sahip olacak.