TOKİ dar gelirli vatandaşları tam gaz ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ucuz konut satışı ile dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürmeyi başarıyor. TOKİ tarafından yayımlanan ihale ilanı ile aralarında İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Manisa'nın da yer aldığı illerde 267 adet konut için satış yapılacağı duyuruldu. İhale yöntemi ile elden çıkarılacak olan 267 adet konut için düzenlenecek olan açık artırma 30 Temmuz 2019, Salı günü TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 13.00 itibari ile başlayacak. İşte TOKİ evleri ucuz konut başvuru şartları ve tüm detaylar