Bu sezon turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya'nın şirin tatil beldesi Kemer'de bir otel kalitesiyle rakiplerine fark atıyor: DoubleTree by Hilton- Kemer... Misafirlerine evinde gibi tatil yaptırmayı hedefleyen otelin Yönetim Kurulu Başkanı Uğraş Hakan Hasançebi, "Burası koşuşturmanın olmadığı bir otel. Bizim için önemli olan misafirlerimizin otelimizden mutlu ayrılması" dedi. Genel Müdür Tamer Önaldı ise "2. sezonumuz olmasına rağmen misafirlerimizin mutlu ayrıldığını görmek bizi daha çok motive ediyor" diye konuştu.
ÖDÜLLERİ
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Luxury Hotel Awards 2018
Luxury Gourmet Hotel Global Winner- World Luxury Hotel Awards 2018
Certificate of Excellence-Tripadvisor
Golf Award-Otel Puan 2018-2019
Guest Review Award Booking.com 2018
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Sınırsız ücretsiz wi-fi
100 metre uzunluğunda mavi bayraklı plaj
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Türkiye'de ilk olan yemek festivali ve sokak lezzetleri kompleksi
MEHMET ALİ AKADA
ÖDÜLLERİ
All-Inclusive Retreat Europe Winner-World
Luxury Hotel Awards 2018
Luxury Gourmet Hotel Global Winner- World Luxury Hotel Awards 2018
Certificate of Excellence-Tripadvisor
Golf Award-Otel Puan 2018-2019
Guest Review Award Booking.com 2018
FOOD-TRUCK YİYECEK ARAÇLARI
BRANDSON KOKTEYL BAR
300'ÜN ÜZERİNDE LÜKS ODA
HİZMETLERİ
Sınırsız ücretsiz wi-fi
100 metre uzunluğunda mavi bayraklı plaj
Mickey Brown's Daily Coffee
Türkiye'de ilk olan yemek festivali ve sokak lezzetleri kompleksi
MEHMET ALİ AKADA
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