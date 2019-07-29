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Kemer'İn deki gururu: Her gün festival tadında

Bu sezon de rekor üstüne rekor kıran 'nın şirin tatil beldesi Kemer'de bir otel kalitesiyle rakiplerine fark atıyor: DoubleTree by ...

Her gün festival tadında
Bu sezon de rekor üstüne rekor kıran 'nın şirin tatil beldesi Kemer'de bir otel kalitesiyle rakiplerine fark atıyor: DoubleTree by ... Misafirlerine evinde gibi tatil yaptırmayı hedefleyen otelin Yönetim Kurulu Başkanı Uğraş Hakan Hasançebi, "Burası koşuşturmanın olmadığı bir otel. Bizim için önemli olan misafirlerimizin otelimizden mutlu ayrılması" dedi. Genel Müdür Tamer Önaldı ise "2. sezonumuz olmasına rağmen misafirlerimizin mutlu ayrıldığını görmek bizi daha çok motive ediyor" diye konuştu.

ÖDÜLLERİ
All-Inclusive Retreat Europe Winner-World
2018
Luxury Gourmet Hotel Global Winner- World Luxury Hotel Awards 2018
Certificate of Excellence-Tripadvisor
Golf Award-Otel Puan 2018-2019
Guest Review Award Booking.com 2018



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