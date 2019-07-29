Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar internette araştırmaya devam ediyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediyor. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emekli olma olanağı var. 10 senelik prim (3600 gün) ile beraber sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu süre da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan daha sonra fazla çalışma olanağı bulamayan, özellikle hanım sigortalılar için sistem emeklilik olanağı sunuyor. Kadınlar 8 Eylül 1981'den önce işe girmişse 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 8 Eylül 1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında emekli olabiliyor. Peki SGK 4A-SSK Bağkur primi az olan çalışan nasıl emekli olur?