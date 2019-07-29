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  • 30.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:16

şartları nedir? 2019 ? Bağkur primi az olan çalışan nasıl emekli olur?

SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? şartları nedir? 2019 ? Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor. Peki "Nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmanın koşulları nelerdir?" sorusu emekli olmaya yaklaşan kadın, erkek fark etmeksizin tüm çalışanlar tarafından araştırılır. Emeklilik için prim günü doldurmaya çalışanlar daha erken emekli olmanın hangi şartlarda geçerli olacağını merak ediyor.

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar internette araştırmaya devam ediyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediyor. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emekli olma olanağı var. 10 senelik prim (3600 gün) ile beraber sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu süre da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan daha sonra fazla çalışma olanağı bulamayan, özellikle hanım sigortalılar için sistem emeklilik olanağı sunuyor. Kadınlar 8 Eylül 1981'den önce işe girmişse 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 8 Eylül 1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında emekli olabiliyor. Peki SGK 4A-SSK Bağkur primi az olan çalışan nasıl emekli olur?

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