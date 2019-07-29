Dünyaya Türk yatı

Dünyanın dört bir yanındaki deniz tutkunlarına üretim yapan Sirena Marine, motoryat modellerine eklediği Sirena 88'i suya indirdi. 30 metrelik Sirena 88, ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyor. Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamara ve 1 ana kamaraya sahip.
Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,430 deniz miline ulaşması hedefleniyor.
Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,430 deniz miline ulaşması hedefleniyor.
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