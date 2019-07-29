Dünyaya Türk yatı

dört bir yanındakideniz tutkunlarınaüretim yapanmotoryat modellerine eklediği'i suya indirdi. 30 metrelik Sirena88, ünlü tasarımcılarGerman Frers ve CorD. Rover'ın imzasınıtaşıyor. Sınıfının engeniş teknesi olanSirena88,yükseltilmiş kaptanköşkü, 5 kamara ve 1 anakamaraya sahip.Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,430 deniz miline ulaşması hedefleniyor.