Dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları! 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği... Mağdur durumda olan pek çok kesime karşılıksız destekler var. Yaşlılara, hastalara, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor. Bu yardımların çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler...