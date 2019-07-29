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  • 29.07.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 10:24

Dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları! , doğum , ...

İhtiyaç sahipleri için verilen az bilinen destekler araştırılıyor. Dar gelirliler ve ihtiyaç sahipleri için daha önce bilinmeyen destekler devlet tarafından veriliyor. Bu bağlamda , doğum , , asker ailesi desteği gibi önemli yardımlar yapılmaktadır. Vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan ve aracılığıyla destek sağlanıyor. Bu yardımların çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler... Peki dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları nedir? İşte 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği...

Dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları! 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği... Mağdur durumda olan pek çok kesime karşılıksız destekler var. Yaşlılara, hastalara, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor. Bu yardımların çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler...

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