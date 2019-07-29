BİM Market işçi alım ilanları İŞKUR'da yayımlandı! Başvuru nasıl yapılır? Hangi illere alım yapılacak?

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi olan BİM'e belirli dönem aralıklarında personel alımı yapılıyor. BİM Marketler Zinciri'ne ait işçi alım ilanları İŞKUR'un sitesinde de yer alıyor. İş arayışı bulunan vatandaşlar ise BİM Market işçi alım ilanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM Market işçi alım ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte o sorunun yanıtı...

GÜNCEL BİM MARKET İŞÇİ ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Güncel ilanları aşağıda görebilirsiniz;

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