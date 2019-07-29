29 Temmuz kredi faiz oranları son durum nedir? Ziraat, Halkbank, Akbank, YapıKredi, Garanti, TEB güncel faiz oranları. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle kredi faiz oranlarında son durum merakla sorgulatılan listesinde başta yer alıyor. Haberimizde güncel kredi faiz oranlarında son durumu banka banka sizler için derledik. İşte birçok kişi yakından takip ettiği Ziraat, Halk Bankası, Akbank, YapıKredi, VakıfBank güncel kredi faiz oranları... Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank' ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı.