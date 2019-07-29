29 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller son dakika hasta bakım parası yatan iller. 22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı ise merak konusu. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?