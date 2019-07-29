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  • 29.07.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 12:10

yatan iller! İşte e-devlet yatan iller

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz sistemi üzerinden emekli yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

29 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!

29 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller son dakika hasta bakım parası yatan iller. 22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı ise merak konusu. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?

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