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  • 30.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:04

, doğum , ... Dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları!

Dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları! , doğum , ... Mağdur durumda olan pek çok kesime karşılıksız destekler var. Yaşlılara, hastalara, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan ve aracılığıyla destek sağlanıyor. Bu yardımların çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler...

İhtiyaç sahipleri için verilen az bilinen destekler araştırılıyor. Dar gelirliler ve ihtiyaç sahipleri için daha önce bilinmeyen destekler devlet tarafından veriliyor. Bu bağlamda 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği, asker ailesi desteği gibi önemli yardımlar yapılmaktadır. Vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor. Bu yardımların çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler... Peki dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları nedir? İşte 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği...

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