İhtiyaç sahipleri için verilen az bilinen destekler araştırılıyor. Dar gelirliler ve ihtiyaç sahipleri için daha önce bilinmeyen destekler devlet tarafından veriliyor. Bu bağlamda 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği, asker ailesi desteği gibi önemli yardımlar yapılmaktadır. Vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor. Bu yardımların çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler... Peki dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları nedir? İşte 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği...