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  • 29.07.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 10:38

2020 pazarlığı ne an? Asgari ücrete ve 'ye zam olacak mı? ?

Enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle birlikte lilerde beklentisine girdi. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar dikkatlerini TC Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 senesinin Ocak ayında meydana getirilen zam tüm yıl için geçerli olacak, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseltilmişti. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve tablosu

2020 asgari ücret pazarlığı ne zaman? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam olacak mı? Asgari ücrete zam var mı? Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücrette 2019 Ocak ayında yapılacak zam oranı şimdiden merak ediliyordu. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirledi. Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak.

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