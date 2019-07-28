ÖTV zammı sonrasında güncel sigara fiyatları geçtiğimiz hafta Gelir İdare Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sigara ve alkol fiyatlarında ÖTV oranında zam gelmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de hangi sigaraya ne kadar zam geldiği olmuştu. Firmalar ÖTV'de yapılan zamdan sonra yeni rakamlarını kamuoyu ile paylaşarak bu merakı giderdi. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0,42 liradan 0,4539 liraya yükseltildi.