Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Gelir farkını azaltacak uygulamalar hayata geçirilecek, 'aylık bağlama oranları' eşitlenecek. Emekli vatandaşların beklediği İntibak yasası ile maaşlara zam yapılması söz konusu…Emekli maaşı intibak yasası 2019 son dakika çıkacak mı? Farklı tarihlerde aynı prim günü ve aynı kazançla emekli oldukları için maaşları arasında fark olan emekliler için intibak gündemde. 2000'den sonra emekli olanların gözü kulağı Meclis'ten çıkacak intibak yasasında. SSK Bağ-Kur 2019 emekli intibak ek ödeme artış oranı ne kadar? Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.