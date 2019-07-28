Bayram için planlarını meydana getirmeye süregelen vatandaşlar memur maaşlarının bayramdan önce yatırıp yatırılmayacağı mevzusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yüz binlerce memur "memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Normal süreçte memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta icra edilecek. Maaşların yatacağı gün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor.