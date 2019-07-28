Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na doğru adım adım ilerliyoruz. Bugün itibarıyla bayrama 14 gün kaldı. Emekliler hem bayram sevinci hem de ikramiye sevinci yaşayacak. Şimdi merak edilen konuların başında bayram ikramiyelerinin ve maaşların ne zaman yatacağı geliyor. ürkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince sayı 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.