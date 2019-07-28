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  • 29.07.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 08:48

son dakika güncel kurları! 29 Temmuz Dolar/TL döviz kurları Dolar kuru kaç para oldu?

29 Temmuz son dakika güncel kurları! Dolar/TL döviz kurları Dolar kuru kaç para oldu? ... Dolar/TL perşembe günkü Merkez Bankası kararı sonrasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonrası için kademeli indirimi çağrısı yapmasının ardından 1 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Temmuz ... 'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,97 dolar/TL yüzde 0,07 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 104.153,90, en düşük 100.846,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,97 artışla 102.837,19 puandan tamamladı.

Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 29 Temmuz Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası aşağı yönlü hareketlilik yaşamıştı. Haftanın son işlem gününe 5.70 civarında başlayan dolar/TL, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 5.6850 seviyesinde işlem görüyordu. Kur Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kademeli olarak 5.6200'a kadar geriledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...

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