Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 29 Temmuz Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası aşağı yönlü hareketlilik yaşamıştı. Haftanın son işlem gününe 5.70 civarında başlayan dolar/TL, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 5.6850 seviyesinde işlem görüyordu. Kur Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kademeli olarak 5.6200'a kadar geriledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...